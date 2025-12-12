A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI NOLA

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Nola, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 2:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa;

-dalle 23:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa.