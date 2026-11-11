A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SARNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SARNO
Roma, 11 novembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, dalle 6:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata verso Salerno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Nocera Pagani.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.