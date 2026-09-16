A30 CASERTA-SALERNO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Nocera Pagani.

La suddetta stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Salerno, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, per attività di ispezione e manutenzione sottovia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.