A30 CASERTA-SALERNO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, è stata annullata la chiusura della stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure della stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre;

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Giorgio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.