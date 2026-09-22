A30 CASERTA-SALERNO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALMA CAMPANIA

Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, è stata annullata la chiusura della stazione di Palma Campania, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 22, alle 6:00 di mercoledì 23 settembre.

Rimangono confermate le chiusure della suddetta stazione, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno, nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 21:00-6:00, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta: Nola;

in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno e seguire le indicazioni per Pompei/Scafati/Striano sulla Strada Provinciale Sarno-Striano, proseguire poi sulla Strada Provinciale Pianillo verso via Sarno/via Palma, in direzione Palma Campania.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.