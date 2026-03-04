A30 CASERTA-SALERNO, A1 MILANO-NAPOLI E R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE
A30 CASERTA-SALERNO, A1 MILANO-NAPOLI E R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 4 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 00:00 ALLE 4:00 DI SABATO 7 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare in A1 a Villa Literno, in direzione Napoli.
DALLE 2:00 ALLE 5:00 DI SABATO 7 MARZO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano Villa Literno e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione A30/Salerno.
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 10 MARZO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa l’entrata di Caserta sud, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa l’uscita di Caserta Centro, per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 MARZO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa l’uscita di Caserta sud, per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa Caserta Centro, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord.