A27 VENEZIA-BELLUNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER MEZZO IN FIAMME IN GALLERIA IL TRATTO COMPRESO TRA FADALTO E BELLUNO IN DIREZIONE NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER MEZZO IN FIAMME IN GALLERIA IL TRATTO COMPRESO TRA FADALTO E BELLUNO IN DIREZIONE NORD
Roma, 11 novembre 2026 – Poco dopo le ore 10:00, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fadalto e Belluno, in direzione dell’allacciamento con la SS51 “Alemagna”, a causa di un furgone in fiamme all’altezza del km 71 all’interno della galleria Cave.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti che da Venezia sono diretti verso l’allacciamento con la SS 51 Alemagna, dopo l’uscita obbligatoria a Fadalto, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria verso Belluno dove rientrare in autostrada.