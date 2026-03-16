A27 VENEZIA-BELLUNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO SUD E VITTORIO VENETO NORD IN DIREZIONE VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO SUD E VITTORIO VENETO NORD IN DIREZIONE VENEZIA
Roma, 16 marzo 2026 – Alle ore 16:20 circa, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, in direzione Venezia, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 54.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato.
Gli utenti che da Belluno sono diretti a Venezia devono uscire a Vittorio Veneto Nord, percorrere la SS51 Alemagna e rientrare in A27 all’altezza di Vittorio Veneto Sud.