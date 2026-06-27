A27 VENEZIA-BELLUNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO NORD E VITTORIO VENETO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, alle 18:15 circa, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud in entrambe le direzioni, a causa di un’autovettura in fiamme al km 55 sud, in galleria, in corrispondenza della quale il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, nel tratto interessato, si registra 1 km di coda in direzione Venezia.



