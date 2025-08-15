A27 VENEZIA-BELLUNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO E IL BIVIO CON LA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA VERSO VENEZIA

Roma, 15 agosto 2025 – Alle ore 11:30 circa, sulla A27 Venezia-Belluno è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con A28 Portogruaro-Conegliano e il bivio con la Superstrada Pedemontana Veneta verso Venezia, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 30 sul ponte sul fiume Piave.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico è momentaneamente bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9 Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Venezia, si consiglia di uscire alla stazione di Conegliano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A27 a Treviso Nord.