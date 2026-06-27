A27 VENEZIA-BELLUNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO SUD E VITTORIO VENETO NORD IN DIREZIONE BELLUNO. RIMANE TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO NORD E VITTORIO VENETO SUD IN DIREZIONE VENEZIA

Roma, 27 giugno 2026 – Alle 19:15 circa, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato riaperto il tratto compreso tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord in direzione Belluno, rimane chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud in direzione Venezia a causa di un’autovettura in fiamme al km 55, in galleria.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico verso Venezia transita su una corsia e si registra 1 km di coda, mentre il traffico in direzione Belluno transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano accodamenti.