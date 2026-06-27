A27 VENEZIA-BELLUNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO NORD E VITTORIO VENETO SUD IN DIREZIONE VENEZIA

Roma, 27 giugno 2026 – Alle 20:30 circa, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato riaperto il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud in direzione Venezia, precedentemente chiuso a causa di un’autovettura in fiamme al km 55, in galleria, ora spenta e rimossa.

Sono in corso le attività di ripristino dei danni causati dall’incendio.





Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda in direzione Venezia.