A27 VENEZIA-BELLUNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO NORD E VITTORIO VENETO SUD IN DIREZIONE VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VITTORIO VENETO NORD E VITTORIO VENETO SUD IN DIREZIONE VENEZIA
Roma, 16 marzo 2026 – Alle ore 17:30 circa, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato riaperto il tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, in direzione Venezia, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 54.
Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Venezia.