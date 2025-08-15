A27 VENEZIA-BELLUNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO E IL BIVIO CON LA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA VERSO VENEZIA
Roma, 15 agosto 2025 – Alle ore 12:00 circa, sulla A27 Venezia-Belluno è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con A28 Portogruaro-Conegliano e il bivio con la Superstrada Pedemontana Veneta verso Venezia, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 30 sul ponte sul fiume Piave.
Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.