A27 VENEZIA-BELLUNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FADALTO E BELLUNO IN DIREZIONE NORD

Roma, 11 novembre 2026 – Poco dopo le ore 15:00, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato riaperto il tratto compreso tra Fadalto e Belluno, in direzione dell’allacciamento con la SS51 “Alemagna”, che era stato chiuso a causa di un furgone in fiamme all’altezza del km 71 all’interno della galleria Cave, che è stato spento e rimosso.

Sul luogo dell’evento, attualmente, si circola su una corsia per senso di marcia in scambio di carreggiata, per consentire il ripristino dei danni causati dall’incendio e non si registrano turbative al traffico.