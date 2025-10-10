A27 VENEZIA-BELLUNO: PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
PER AMMODERNAMENTO CAVALCAVIA DI SVINCOLO. GARANTITA APERTURA NEI FINE SETTIMANA
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, sarà chiusa esclusivamente in orario notturno la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire attività di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, secondo il seguente programma:
-nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00;
-nelle cinque notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 22:00-6:00.
La stazione resterà invece regolarmente aperta anche in uscita, giorno e notte, nei fine settimana.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud, al km 52+300 e raggiungere le diverse località attraverso la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto e SS51 Alemagna.