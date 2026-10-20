A27 VENEZIA-BELLUNO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO STAZIONE TREVISO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO STAZIONE TREVISO NORD
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A27 Venezia-Belluno, è stata annullata la chiusura della stazione di Treviso nord, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.