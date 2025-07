A27 VENEZIA-BELLUNO: PER GARA CICLISTICA CHIUSE LE USCITE DI FADALTO LAGO DI SANTA CROCE E DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 7 luglio 2025 – In occasione del passaggio della quarta tappa “Castello Tesino-Pianezze” (Valdobbiadene) del “Giro d’Italia Women” che si svolgerà mercoledì 9 luglio, sulla A27 Venezia-Belluno, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 12:00 alle 13:30 e, comunque, fino a cessate esigenze:

-sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in uscita per chi proviene da Venezia;

-sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia e da Belluno.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura dell’uscita di Fadalto e di Vittorio Veneto nord, per chi proviene da Venezia, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud, al km 52+300 della A27;

per la chiusura dell’uscita di Vittorio Veneto nord, per chi proviene da Belluno, proseguire sulla A27 verso Venezia e uscire alla stazione di Vittorio Veneto sud, al k 52+300 in quanto, per la suddetta manifestazione sportiva, sarà chiuso il tratto della SS51 Alemagna compreso tra Vittorio Veneto e Farra d’Alpago.