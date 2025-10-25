A27 VENEZIA-BELLUNO E RAAMO ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE/A27: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 25 ottobre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle opere d’arte, sulla A27 Venezia-Belluno e sul Ramo di allacciamento A57 Tangenziale di Mestre/A27 Venezia-Belluno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE

-sarà chiuso il ramo che dalla A27 Venezia-Belluno immette sulla A57 Tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno ed è diretto verso Trieste.

In alternativa, immettersi sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Padova, uscire a Terraglio e rientrare dallo stesso svincolo verso Trieste;

-sarà chiuso il ramo che dalla A27 Venezia-Belluno immette sul Raccordo Marco Polo (D25), per chi proviene da Belluno ed è diretto verso Aeroporto.

In alternativa, immettersi sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Padova, uscire a Terraglio e rientrare dallo stesso svincolo verso Trieste, per proseguire poi sul Raccordo Marco Polo, direzione Aeroporto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE

-sarà chiuso il ramo che dalla A57 Tangenziale di Mestre immette sulla A27 Venezia-Belluno, per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Belluno.

In alternativa, proseguire sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Padova, uscire a Terraglio e rientrare dallo stesso svincolo verso Trieste, per proseguire poi sulla A27 in direzione Belluno.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE

-sarà chiuso il ramo che dalla A57 Tangenziale di Mestre immette sulla A27 Venezia-Belluno, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Belluno.

In alternativa, proseguire sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Trieste, uscire a Marcon e rientrare dallo stesso svincolo verso Padova, per proseguire poi sulla A27 in direzione Belluno.