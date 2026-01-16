A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUURE NOTTURNE DEL TRATTO FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno, verso Belluno/SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare sulla A27 allo svincolo di Belluno-Cadola.