A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE IMMISSIONE A57 TANGENZIALE DI MESTRE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE PER QUATTRO ORE NOTTURNE IMMISSIONE A57 TANGENZIALE DI MESTRE
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di posa cavi, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 23:00-3:00, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il Ramo di immissione sulla A57 Tangenziale di Mestre, verso Trieste.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Marco Polo in direzione Aeroporto, uscire a Dese e rientrare dallo stesso svincolo verso A27/Belluno, immettersi in A27 verso Belluno ed entrare quindi in A4 in direzione Trieste.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.