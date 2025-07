A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO BELLUNO CADOLA

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per consentire lavori di manutenzione della galleria di svincolo.

Per raggiungere le diverse località, proseguire sulla SS51 Alemagna.