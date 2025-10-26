A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE FADALTO LAGO DI SANTA CROCE
Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle due notti di mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione della galleria di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto nord.