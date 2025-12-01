A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud.