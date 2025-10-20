A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, secondo il seguente programma:

-nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna, verso Cortina, per raggiungere le località di proprio interesse;

-nelle due notti di giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, per consentire lavori d i manutenzione cavalcavia e di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Belluno, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 allo svincolo Cadola Belluno;

in uscita per chi proviene da Venezia, uscire alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna, verso Cortina, per raggiungere le località di proprio interesse.