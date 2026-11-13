A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia e da Belluno.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Venezia, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto nord e percorrere via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna, per raggiungere le diverse località.

Si ricordano le chiusure, nelle due notti di martedì 17 e di mercoledì 18 novembre, del tratto Belluno Cadola-allacciamento SS51 Alemagna verso la SS51;

per chi proviene da Belluno, anticipare l’uscita allo svincolo di Belluno Cadola e percorrere la SS51 per raggiungere le diverse località;

si precisa che, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51-Belluno, verso Venezia, pertanto, in tale orario, si dovrà percorrere la SS51 Alemagna, per raggiungere le diverse località.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.