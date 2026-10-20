A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud e percorrere via Ippolito Pinto la SS51 Alemagna, verso Cortina, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.