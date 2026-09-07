A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle tre notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Belluno Cadola e proseguire sulla SS51 Alemagna per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.