A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FADALTO LAGO DI SANTA CROCE

Roma, 6 luglio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione della galleria di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto nord.