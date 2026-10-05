A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TREVISO SUD E BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TREVISO SUD E BELLUNO CADOLA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 21:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’entrata di Treviso sud, verso Belluno, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, percorrere la SR89 Cadore mare, la SR53 Tangenziale di Treviso verso Treviso, la SS13 Pontebbana verso Conegliano, la SP102 Postumia in direzione Maserada ed entrare in A27 a Treviso nord;
-sarà chiusa l’entrata di Belluno Cadola, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Venezia: Fadalto Lago di Santa Croce;
in entrata verso Belluno: percorrere la SS51 Alemagna, direzione Belluno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.