A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Belluno, verso la SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.