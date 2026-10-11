A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TREVISO SUD-TREVISO NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E STAZIONE DI TREVISO NORD

Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso sud e Treviso nord, verso Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP89 Cadore mare, SR53 in direzione Treviso, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP102 in direzione Maserada e rientrare in A27 alla stazione di Treviso nord, verso Belluno;

-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso nord e Treviso sud, verso Venezia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Liviana Scattolon verso Conegliano, SP102 delle Grave e SP102 Var in direzione Treviso, SS13 Pontebbana in direzione Venezia, SR53 Tangenziale di Treviso, SR89 Cadore mare in direzione Roncade e rientrare in A27 alla stazione di Treviso sud, verso Venezia;

-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Belluno: entrare a Conegliano Veneto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: via Liviana Scattolon, SP102, SP102 Var, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP15;

in uscita per chi proviene da Venezia: anticipare l’uscita a Treviso sud e percorrere la SR89 e la SS13 Pontebbana verso Treviso, per raggiungere le diverse località.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.