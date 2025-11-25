A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno, verso Belluno/SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, percorrere la SS51 Alemagna verso Cortina e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.