A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALE SUL SILE-TREVISO SUD VERSO BELLUNO

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale sul Sile e Treviso sud, verso Belluno. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sile est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casale sul Sile, percorrere la viabilità ordinaria: SP107, SP63, SS13 Pontebbana verso Treviso, SR53 Tangenziale di Treviso in direzione Oderzo, SR89 Treviso-mare e rientrare in A27 a Treviso sud.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A4 Torino-Trieste immette sulla A27 Venezia-Belluno, verso Belluno.

In alternativa, si consiglia di uscire a Preganziol, al km 400+200 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SP107, SP63, SS13 Pontebbana verso Treviso, SR53 Tangenziale di Treviso verso Oderzo, SR89 Treviso-mare ed entrare in A27 a Treviso sud.