A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BELLUNO-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 2 agosto 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna e rientrare in A27 a Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.