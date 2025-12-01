A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BELLUNO-ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA VERSO TARVISIO

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori da parte della Società Terna Rete Italia, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Belluno e l’allacciamento SS51 Alemagna, in entrambe le direzioni, verso il confine di Stato e in direzione Venezia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Ponte nelle Alpi est” verso il confine di Stato e l’area di servizio “Ponte nelle Alpi ovest”, in direzione Venezia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso il confine di Stato, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, proseguire sulla SS51 Alemagna, sulla SP1 verso Belluno, sulla SP635 e sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle verso Cortina;

verso Venezia, i veicoli pesanti dovranno proseguire sulla SS51 Alemagna in direzione Venezia, percorrere poi la SS50 del Grappa e del Passo Rolle verso Belluno, la SP635 e la SS51 Alemagna verso Venezia, per poi entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola; i veicoli leggeri, invece, potranno percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.