A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BELLUNO-ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno e l’allacciamento SS51Alemagna, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto Belluno-allacciamento SS51Alemagna, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Ponte nelle Alpi est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, proseguire sulla SS51 Alemagna, sulla SP1 verso Belluno, sulla SP635 e sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle verso Cortina;

-dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso il tratto allacciamento SS51 Alemagna-Belluno Cadola, verso Venezia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, i veicoli pesanti dovranno proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia, SS50 del Grappa e del Passo Rolle verso Belluno, SP635, SS51 Alemagna in direzione Venezia ed entrare in A27 a Belluno Cadola. I veicoli leggeri potranno percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 a Belluno Cadola.