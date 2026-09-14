A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASALE SUL SILE-TREVISO SUD E ALLACCIAMENTO A4-MOGLIANO VENETO
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASALE SUL SILE-TREVISO SUD E ALLACCIAMENTO A4-MOGLIANO VENETO
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale sul Sile e Treviso sud, verso Belluno.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sile est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casale sul Sile, percorrere la viabilità ordinaria: SP107, SP63, SS13 Pontebbana verso Treviso, SR53 Tangenziale di Treviso, in direzione Oderzo, SR89 Treviso-mare e rientrare in A27 a Treviso sud.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A4 Torino-Trieste immette sulla A27 Venezia-Belluno, verso Belluno.
In alternativa, immettersi sulla A27 verso Venezia, uscire allo svincolo di Mogliano Veneto, percorrere la SP64 e la SS13 Pontebbana verso Treviso, proseguire sulla SR53 Tangenziale di Treviso verso Oderzo e sulla SR89 Treviso-mare in direzione mare ed entrare in A27 a Treviso sud, direzione Belluno;
-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Mogliano Veneto, verso Venezia.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Milano, uscire a Preganziol, percorrere la SP107 e la SP64 verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Mogliano Veneto.
Contestualmente sarà chiusa l’entrata di Casale sul Sile, verso Venezia.
In alternativa, percorrere la SP64 verso Mogliano ed entrare in A27 a Mogliano Veneto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.