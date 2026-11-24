A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD E BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE ED ENTRATA STAZIONE FADALTO LAGO DI SANTA CROCE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD E BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE ED ENTRATA STAZIONE FADALTO LAGO DI SANTA CROCE
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto nord, verso Venezia.
In alternativa dopo l’uscita obbligatoria a Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna, verso Venezia e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto nord;
-sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in entrata verso Venezia.
In alternativa, entrare alla stazione di Vittorio Veneto nord, dopo aver percorso la SS51 Alemagna;
-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.