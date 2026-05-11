A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoòedì 13 alle 6:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa, uscire al precedente allacciamento con la SS51 Alemagna;
-dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso in entrata verso la SS51 Alemagna e in direzione Venezia.
In alternativa, chi è diretto a Cortina, dovrà proseguire sulla SS51 Alemagna, seguendo le indicazioni indicate, mentre chi è diretto verso Venezia, dovrà proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 a Fadalto Lago di Santa Croce.