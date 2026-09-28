A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREVISO SUD E TREVISO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREVISO SUD E TREVISO NORD
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Belluno, percorrere la SR89 Cadore Mare, la SR53 Tangenziale di Treviso, in direzione Treviso, la SS13 Pontebbana, verso Conegliano, la SP102 Postumia, in direzione Maserada ed entrare in A27 alla stazione di Treviso nord;
in uscita per chi proviene da Venezia, uscire allo svincolo di Casale sul Sile, percorrere la SP107 e la SS13 Pontebbana, in direzione Treviso, per raggiungere le diverse località;
-dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Venezia, percorrere la SR89, la SR53 verso Treviso, la SS13 Pontebbana verso Venezia, proseguire poi in località Preganziol sulla SP63 e successivamente sulla SP107 ed entrare in A27 a Casale sul Sile;
in uscita per chi proviene da Belluno, uscire a Treviso nord e percorrere la SP102 e la SS13 Pontebbana, in direzione Treviso per raggiungere le diverse località;
-dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Belluno, percorrere via Scattolon, la SP102, la SP102 Var, la SS13 Pontebbana verso Conegliano, la SP15 ed entrare in A27 a Conegliano Veneto;
in uscita per chi proviene da Venezia, uscire a Treviso sud, percorrere la SR89 e la SS13 Pontebbana, in direzione Treviso, per raggiungere le diverse località;
-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Venezia, percorrere via Liviana Scattolon verso Conegliano, la SP102 delle Grave, la SP102 Var in direzione Treviso, la SS13 Pontebbana verso Venezia, il Raccordo con la SR53 Tangenziale di Treviso e la SR89 Cadore-mare verso Roncade ed entrare in A27 a Treviso sud;
in uscita per chi proviene da Belluno, uscire a Conegliano Veneto, proseguire sulla SP15 verso Conegliano e la SS13 Pontebbana, in direzione Treviso, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.