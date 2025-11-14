A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE VITTORIO VENETO NORD
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 17 novembre, sarà chiusa in entrata verso Belluno.
In alternativa, entrare alla stazione di Vittorio Veneto sud oppure proseguire sulla SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 a Cadola/Belluno;
-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di m
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Venezia: Vittorio Veneto sud;
per chi proviene da Belluno: Belluno/Cadola;
-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa, uscire alla stazione di Vittorio Veneto sud.