A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE TREVISO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE TREVISO NORD
Roma 16 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Belluno e in uscita provenendo da Venezia.
In alternativa si consiglia:
in entrata: Conegliano Veneto;
in uscita; Treviso sud;
-dalle 21:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Venezia e in uscita provenendo da Belluno.
In alternativa si consiglia:
in entrata: Treviso sud;
in uscita: Conegliano Veneto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.