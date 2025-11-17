A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO SUD
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiusa in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Venezia: Conegliano Veneto;
in uscita per chi proviene da Belluno: Vittorio Veneto nord;
-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiusa in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Belluno: Vittorio Veneto nord;
in uscita per chi proviene da Venezia: Conegliano Veneto.