A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO SUD
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto sud, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Belluno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vittorio Veneto nord;
-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Venezia: Conegliano;
in uscita per chi proviene da Belluno: Vittorio Veneto nord.