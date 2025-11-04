A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia e di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Belluno: Cadola Belluno;

in uscita per chi proviene da Venezia: Vittorio Veneto sud.