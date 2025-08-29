A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord in entrata verso Belluno.
In alternativa, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 allo svincolo libero di Belluno Cadola; -dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia di uscire al precedente svincolo libero di Belluno Cadola;
-nelle tre notti di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord in entrata verso Belluno.
In alternativa, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 allo svincolo libero di Belluno Cadola.