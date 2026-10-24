A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Venezia. In alternativa si consiglia di entrare a Vittorio Veneto sud;

-nelle quattro notti di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Venezia e da Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Venezia: uscire a Vittorio Veneto sud;

per chi proviene da Belluno: uscire a Belluno Cadola.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.