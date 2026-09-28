A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Venezia, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, proseguire su via Ippolito Pinto ed entrare in A27 a Vittorio Veneto sud;
in entrata verso Belluno, percorrere sulla SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 a Cadola Bellluno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.