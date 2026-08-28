A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle quattro notti di lunedì 31 agosto, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Belluno: Cadola Belluno;

in uscita per chi proviene da Venezia: Vittorio Veneto sud.